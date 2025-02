Noinotizie.it - Taranto: il MarTa chiama Sanremo Il gioco da oggi

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dal museo archeologico nazionale di:Il. Alla vigilia dell’avvio dalla kermesse canora che celebra la musica italiana il Museo archeologico nazionale didecide di “sfruttare” il trend del momento per fare quello che è nella sua missione: comunicare in maniera semplice e accessibile la storia delle civiltà del passato.Sui canali social del Museo dista, infatti, per iniziare un Festival parallelo, quello di San, che per una settimana metterà insieme musica e archeologia, abbinando a sei reperti archeologici, da conoscere meglio ed evidenziare, una canzone cult delle precedenti edizioni del famoso festival ligure.La community delta a votare, e a vincere sarà solo il buon intrattenimento e la cultura.