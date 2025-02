Lanazione.it - Tante le occasioni, ma l'Arezzo non trova la rete. Il Lumezzane ne segna cinque e sancisce la sconfitta amaranto

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 – Per la 18° giornata di Serie B, l’ACFè ospite del, settimo in classifica a tre punti dalle. All’andata il match era stato deciso da due calci di rigore, uno a testa, che avevano fissato il risultato sull’1-1.– ACF: Frigotto (Gilardi 70’), Barcella, Viscardi, Pinna (Begolli 62’), Mauri (Dal Brun 68’), Sule, Galbiati, Puglisi, Licari, Zappa (Ghisi 45’), Nozzi (Asta 45’) A disposizione: Gilardi, Ghisi, Ladu, Carravetta, Crotti, Begolli, Dal Brun, Redolfi, Asta All. Nicoletta Mazza ACF: Bartalini, Tuteri Licco (Santini 79’), Carcassi (Fracas 45’), Corazzi, Bruni, Zito (Blasoni 68’), Prinzivalli (Fortunati 58’), Lorieri, Martino (Barsali 58’), Razzolini A disposizione: Pieri, Fortunati, Blasoni, Orsenigo, Santini Margherita, Fracas, Taddei All.