Tajani e ministri Esteri Balcani “Accelerare allargamento Ue”

ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degliha ospitato oggi un incontro tra ideglio rappresentanti designati del gruppo “Amici deioccidentali” (Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovenia e Slovacchia) e deioccidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia), con la partecipazione dell’Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas e della commissaria europea all’Marta Kos. “I partecipanti hanno concordato sull’importanza di una visione unitaria per salvaguardare la pace – si legge nella dichiarazione finale -. Il contesto geopolitico in Europa richiede unità e solidarietà da parte di tutti noi, nel fermo sostegno dell’Ucraina e in difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole.