Taiwan Cina | Usa e Giappone rispettino principio Unica Cina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 feb. (askanews) – Laha ribadito oggi l’esortazione a Usa eaffinchéildell'””, non mandando “segnali sbagliati” alle forze secessioniste ae affinché non interferiscano “negli affari interni della”, facendo riferimento anche alla contesa con Tokyo sulle isole Senkaku (Diaoyu per cinesi). La presa di posizione viene dopo il vertice di venerdì scorso a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministrose Shigeru Ishiba, al termine del quale le due questioni sono state richiamate in una dichiarazione congiunta dei due leader, nella quale hanno sottolineato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di, opponendosi “a qualsiasi cambiamento unilaterale della situazione nello Stretto mediante l’uso della forza o della coercizione”, e sostenendo “una partecipazione significativa dinelle organizzazioni internazionali”.