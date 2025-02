Tailor exe | il futuro si cuce in pixel

Leggi su .com

Life&People.it Dimenticate l’algoritmo che vi suggerisce cosa mangiare a cena: ora c’è quello che vi veste come una star. In un plot twist che nemmeno “Il Diavolo Veste Prada“ aveva previsto, la sartoria digitale su misura fa match con l’intelligenza artificiale e il risultato è pura magia digitale. Benvenuti nell’era dove il metro da sarta si trasforma in, il vostro avatar personale sfila in 3D e la perfezione della sartoria digitale su misura non è più un privilegio per pochi eletti.Hockerty: da startup a tech giant dell’eleganzaDal sogno di tre visionari spagnoli nel 2008, è nato il Netflix della sartoria digitale su misura. Hockerty ha fatto irruzione nella scena fashion come un hacker di lusso, trasformando il codice genetico del su misura in un’esperienza digital-first che ora fa girare la testa a oltre 100 paesi.