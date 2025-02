Lortica.it - Tagliare alberi per una fogna? Che grande idea!

Arezzo, 10 febbraio 2025 – E così, in nome del progresso, ecco servito l’ennesimo capolavoro di lungimiranza: abbattere decine di pioppi secolari per allargare un fosso e sistemare unatura. Il tutto senza troppi giri di parole o preoccupazioni per l’ambiente. Complimenti vivissimi!Il cantiere di via Campanacci è stato avviato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del torrente Castro. Ma, come sempre accade, gli “effetti collaterali” li subisce il verde pubblico. I cittadini, che evidentemente ancora si ostinano a credere che glisiano una risorsa e non un fastidio, hanno alzato la voce e bloccato momentaneamente i lavori. Già, perché a nessuno era venuto in mente di coinvolgerli prima di piazzare le motoseghe. Che ingenui!Politici in passerella, operai in stand-byNel frattempo, mentre gli operai restano fermi lontano da casa in attesa di ordini, la scena si riempie di esponenti politici locali, tutti pronti a esprimere indignazione e solidarietà.