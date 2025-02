Oasport.it - Taekwondo, Simone Alessio debutta con una vittoria al Fujairah Open nella nuova categoria!

Sei mesi dopo il bronzo olimpico di Parigi 2024 nei -80 kg, comincia con unalaavventura di-87 kg. Il due volte campione del mondo (a Manchester 2019 nei -74 kg, a Baku 2023 nei -80 kg) di, al debutto stagionale, è salito sul gradino più alto del podio in occasione della giornata d’apertura del2025, torneo di classe G2.Il fuoriclasse calabrese si è esaltato sulla pedana del Sheikh Zayed Sport City di(Emirati Arabi Uniti), adattandosi presto alladi peso e ottenendo l’unico primo posto della domenica per i colori azzurri., nel suo percorso, ha superato nell’ordine il rappresentante del Kuwait Yahyah Alkandari (per abbandono dell’avversario), il polacco Szymon Piatkowski (2-1) e gli iraniani Mohammad Hossein Yazdani (2-0) e Ali Ahmadi (2 round a 1).