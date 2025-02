Oasport.it - Taekwondo: Ilenia Matonti si prende il podio nel Fujairah Open 2025

Dopo la vittoria di Simone Alessio (-87 kg) e i due terzi posti firmati da Dennis Baretta (63 kg) e Mattia Molin (+87 kg), l’Italia delbatte un altro colpo importante al, torneo di classificazione G2 in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti.infatti si è presa il terzo posto nel tabellone femminile delle -53 kg facendo capire sin da subito di voler vivere un’annata da protagonista, dopo la storica prima partecipazione della scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle -49 kg.L’azzurra è entrata nel torneo odierno superando con un netto 2-0, in termini di round, la saudita Lojain Ahmed negli ottavi di finale. Poi sono arrivati i quarti, dovesi è dovuta scontrare in un derby tutto italiano con la compagna di nazionale Elisa Al Halwani vincendo anche in questo caso 2-0.