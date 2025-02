Unlimitednews.it - Taekwondo di bronzo al Fujairah Open con Matonti

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’oro di Simone Alessio, anche Ilenialascia il segno al2025. L’azzurra conquista la medaglia dinei -53 kg, inaugurando il nuovo quadriennio con una pre-stazione convincente.inizia il suo percorso superando con autorità Lojain Ahmed (Arabia Saudita) per 2 round a 0 negli ottavi di finale. Nei quarti, nel derby italiano contro Elisa Al Halwani, si impone nuovamente con un netto 2 a 0. In semifinale affronta l’iraniana Mobina Nematzadeh in un match combattuto, sen-za riuscire a trovare lo spunto decisivo per accedere alla finale. Il terzo posto resta comunque un buon punto di partenza per la stagione.“La prima gara dell’anno è sempre complicata, perchè si riparte dopo la preparazione invernale e bisogna ritrovare il ritmo giusto.