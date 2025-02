Taekwondo bronzo per IIenia Matonti al Fujairah Open | Voglio arrivare pronta ai Mondiali

Leggi su Sportface.it

Altra grande soddisfazione per l’Italia delnella prima gara del quadriennio olimpico. Al, torneo WT di classe G-2 in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti, presso lo Sheikh Zayed, una strepitosa Ileniabrilla e non poco, conquistando la medaglia dinei -53 kg. Nel corso della prestigiosa kermesse, dopo i sorrisi di domenica per l’oro di Simone Alessio, anche in campo femminile la giovane olimpica azzurra, originaria del salernitano e reduce dagli ottavi di finale a Parigi 2024, si è confermata ad alti livelli ed è salita così sul podio.si è messa in evidenza fin dai primi incontri, dominando gli ottavi di finale contro Lojain Ahmed, atleta dell’Arabia Saudita, con un netto 2 round a 0. Nei quarti la campana si è imposta nel derby tutto azzurro contro Elisa Al Halwani con il medesimo punteggio.