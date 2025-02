Tabellone Wta 1000 Doha 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Wtadi, in programma dal 9 al 15 febbraio. In quello che, dopo gli Slam, è uno dei tornei più importanti del circuito femminile, è Jasmine Paolini l’unica azzurra ai nastri di partenza del Qatar TotalEnergies Open, dotato di un montepremi di 3.664.963 dollari e ospitato sul cemento del Khalifa International Tennis Complex di, in Qatar. La ventinovenne toscana, numero 4 del ranking, è anche la quarta favorita del seeding, ed è stata sorteggiata nella parte bassa del. Così come le altre top-8 del main draw, la tennista italiana ha un bye al primo turno e debutterà direttamente dal secondo turno. Presenti nove delle prime dieci giocatrici del ranking mondiale, assente solo la campionessa degli Australian Open, la statunitense Madison Keys, a causa di un infortunio alla gamba.