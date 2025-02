Cultweb.it - Supertelescopio cattura un bellissimo anello di Einstein (e vi spieghiamo cos’è)

Leggi su Cultweb.it

Il telescopio spaziale Euclid ha registrato un’incredibile scoperta: undi, un fenomeno astronomico estremamente raro che si è formato intorno alla galassia NGC 6505. Di cosa si tratta? Del prodotto della distorsione della luce di una galassia distante a opera della gravità di una galassia più vicina. Il risultato è unperfetto. La galassia in questione si trova a “soli” 590 milioni di anni luce dalla Terra, un “vicinato cosmico”.Il dettaglio dell’di(fonte: ESA)Perché è importante tutto ciò? Perché questo fenomeno, noto come “lente gravitazionale”, conferma una delle previsioni della teoria della relatività generale di Albert, che suggeriva che la gravità di oggetti massicci come le galassie potesse deviare la luce.Anche se questo fenomeno è stato teorizzato per la prima volta da, la sua osservazione rimane un evento eccezionale e prezioso per gli astronomi.