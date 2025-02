Movieplayer.it - Superman promosso durante il Puppy Bowl con nuove immagini e merchandise inedito di Krypto

Leggi su Movieplayer.it

A luglio arriverà nei cinema il reboot diideato da James Gunn e, nella giornata di ieri, sono stati condivisi nuovi materiali promozionali con al centro. In occasione del, l'evento televisivo ideato per promuovere l'adozione di cani in cerca di una famiglia, Warner Bros e DC hanno condiviso qualche nuovo materiale promozionale del filmcon al centro il cane. Il personaggio è stato ideato dallo sceneggiatore e regista dopo aver adottato il simpatico Ozu, come ricordatoun video condiviso nella giornata di ieri. LediJames Gunn ha infatti dichiarato: ", il miglior amico di, ha tutti i poteri died è adorabile e combinaguai come molti degli irresistibili cuccioli che vedrete oggi".la messa .