Superman | James Gunn conferma che le ali di Hawkgirl sono organiche

Leggi su Cinefilos.it

che le ali diL’universo DC è molto ricco, i suoi personaggi vantano origini multiple estati reinventati e reinterpretati in innumerevoli occasioni, e questo vale anche per i personaggi che vedremo neldi. Le vecchie storie sulle origini si mescolano con quelle nuove e, a seconda dell’epoca, eroi e cattivi noti posfinire per essere del tutto irriconoscibili.Sebbene sia una situazione che genera confusione nei fan occasionali dei fumetti, offre a registi comemolti spunti da cui trarre ispirazione. In, sembra destinato a dare una nuova svolta al team della Justice League International.sarà tra le loro fila, ma Isabella Merced interpreterà Shiera Sanders Hall, Shayera Hol o Kendra Saunders? Quest’ultima sembra la più probabile, ma la trama si è infittita con nuovi commenti disui social media.