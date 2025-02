Vicenzatoday.it - SuperEnalotto, in Veneto centrati due “5”: vinti oltre 28mila euro in provincia

Leggi su Vicenzatoday.it

Ilpremia il. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 8 febbraio, sono statidue “5” da 28.782,72ciascuno rispettivamente a Sossano, indi Vicenza, al bar Ciambellino in via Ca’ Berta,4 e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, indi Verona.