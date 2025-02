Avellinotoday.it - SuperEnalotto, a Grottaminarda centrato un "5" da oltre 28mila euro

Leggi su Avellinotoday.it

Campania a segno con il. Nel concorso di sabato 8 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 28.782,72ciascuno rispettivamente a Napoli presso O’Bancolotto in via Colonello Lahalle, 37 e a, in provincia di Avellino, nella Tabaccheria Riv N°3 in via.