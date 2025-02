Super Fibra per i clienti mobili WINDTRE a 2299€ solo online

.com - Super Fibra per i clienti mobili WINDTRE a 22,99€ solo online

Leggi su .com

per imobileè in offerta a soli 22,99€ al mese con inclusi vantaggi esclusivi che premiano la clientela che decide di attivare anche la rete fissa.Oltre chiamate e navigazione senza limiti, iche decidono di passare a Wind ottengono anche un modem WiFi 7 e un anno di abbonamento ad Amazon Prime.Tim torna ad avere attivazione gratis: tariffa da 24,90€ tutto inclusoper i giàper i suoi, l’esclusiva offerta a partire da 22,99€ al mese, è disponibile. Include una connessione inottica fino a 2,5 Gigabit al secondo, un modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, GIGA illimitati per le SIM collegate e 12 mesi di Amazon Prime.Il costo del modem, pari a 5,99€ al mese per i primi 48 mesi, è già incluso nel prezzo complessivo dell’offerta.