Super Bowl l’halftime show di Kendrick Lamar | sul palco anche Serena Williams

Dopo la notte dei Grammy Awards con cinque premi,ha conquistatoil. Assoluto protagonista del, il tradizionale concerto di fine primo tempo della finale di Nfl, il rapper di Compton ha stupito i suoi fan e tutti gli spettatori del Ceasarsdome di New Orleans con i suoi brani più famosi. Ad aprire il The Greatest American Game, nel ruolo del maestro di cerimonie, nientemeno che Samuel L. Jackson nei panni dello Zio Sam. In scaletta tante tracce dall’ultimo disco Gnx, tra cui Bodies con cui ha aperto l’esibizione. Grande attesa tuttavia per Not Like Us, punto più alto del dissing con Drake che ha animato l’estate 2024. Acclamato il duetto con SZA, con cui sarà in tour negli Stati Uniti da aprile a giugno. Per quanto riguarda la partita, i Philadelphia Eagles hanno annichilito i Kansas City Chiefs, campioni in carica, per 40 a 22.