Ilfattoquotidiano.it - Super Bowl, Kendrick Lamar superstar dell’intervallo. Un ballerino è stato bloccato dalla polizia per aver sventolato la bandiera pro-Gaza e Sudan

l’attore Samuel L. Jackson, vestito da Zio Sam, a presentareal Caesarsdome di New Orleans per lo spettacolodel2025, una scelta creativa potente e autorevole del primo artista hip-hop solista admai fatto da headliner.Ha iniziato con “GNX” passando a “Squabble Up”. Per poco meno di 13 minuti durante lo spettacolosponsorizzato da Apple Music e Roc Nation,ha dominato il campo. I ballerini vestiti di rosso, bianco e blu si sono uniti a. Ma persino nei loro colori patriottici, sono stati etichettati come “troppo rumorosi, troppo spericolati, troppo ghetto” dallo Zio Sam di Jackson, che ha ricordato adi “giocare la partita”. Poi l’artista, si è lanciato nell’esibizione con brani come “Humble.”, “DNA.