Lettera43.it - Super Bowl, i Philadelphia Eagles battono i Chiefs di Trump e lui lascia lo stadio in anticipo

Leggi su Lettera43.it

hanno conquistato la 59esima edizione delbattendo i Kansas Citycon un netto 40-22 al Caesarsdome di New Orleans. Una vittoria sorprendente, soprattutto considerando che ipuntavano a entrare nella storia come la prima squadra a vincere tre titoli consecutivi. L’evento ha assunto anche una connotazione politica, con Donaldche è stato il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare all’evento, ma hato lodurante l’intervallo.Imentre entrano in campo (Getty Images).alle due squadre: «Rappresentate la sicurezza e l’equità nello sport»Prima della partitaaveva dichiarato di tifare per i Kansas City, e hato loquando la squadra era ancora zero punti. Un’uscita che ha alimentato anche speculazioni politiche, dato il rapporto teso tra la National Football League (Nfl) e il presidente, che nel 2020 ha criticato aspramente i giocatori inginocchiati durante l’inno nazionale durante la protesta Black Lives Matter.