Super Bowl | Eagles travolgono Chiefs

5.02 I Philadelphiahanno ribaltato i pronostici e dominato i Kansas City, vincitori delle due ultime edizioni nel. Glihanno vinto 40-22 dopo aver chiuso il primo tempo 24-0. Delusione per Trump, primo presidente della storia ad assistere al,l'evento sportivo più seguito d'America. Trump si era schierato per gli, snobbando Philadelphia,che nel 2018 non invitò alla Casa Bianca dopo che molti giocatori avevano deciso di disertare in polemica con le sue politiche.