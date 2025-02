Lapresse.it - Super Bowl 2025: vincono i Philadelphia Eagles, fischi a Taylor Swift nell’half time

Ildi New Orleans, ultimo atto del campionato Nfl, non ha deluso le aspettative di pubblico e appassionati. Un risultato a sorpresa, un fuoriprogramma nello show dell’intervallo, i ‘buu’ ache Donald Trump – primo presidente in carica ad assistere all’atto finale dell’Nfl – non ha mancato di sottolineare e rivendicare. Insomma, tutti gli ingredienti necessari per rendere l’evento unico. La vittoria a sorpresa degliSul campo, contro ogni pronostico, si sono imposti i, che hanno negato il tris consecutivo alla favorita Kansas City vincendo 40-22. Per la franchigia della Pennsylvania, che già a metà gara era avanti 24-0, si tratta della rivincita della finale persa nel 2023 e del secondonella storia.ITanti i vip che hanno assistito all’evento sportivo più seguito dell’anno, a cominciare da, fidanzata di Travis Kelce, stella dei Chiefs.