Super Bowl 2025, vincitore: ecco chi ha vinto la finale NFL

: chi halaNFL– Nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraioal Caesarsdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, si è giocato iltra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. A portare a casa il prestigioso trofeo sono stati i. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.Le squadreDopo aver sconfitto in semii Buffalo Bills, i Kansas City Chiefs sono ora pronti a scendere in campo per conquistare la terza vittoria consecutiva al. Il team di Andy Reid, capitanata da Patrick Mahomes, ha trionfato nell’edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e, oggi, punta a portare a casa il quarto titolo in sei anni.I Philadelphia Eagles, che hanno battuto i Washington Commanders, puntano invece alla rivincita dopo la sconfitta nell’edizione 2023 proprio contro i Chiefs.