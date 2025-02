Dilei.it - Super Bowl 2025, pagelle: Taylor Swift fischiata (3), Serena William ballerina (9)

Ilè il Sanremo degli americani, e quest’anno si è trasformato in un palcoscenico di scontri, schieramenti e disfatte pubbliche. Da una parte, passata dall’essere l’ospite d’onore del grande spettacolo americano a bersaglio di fischi e attacchi politici. Dall’altras, che con un Crip Walk strategico ha mandato un messaggio inequivocabile a Drake nel bel mezzo del diss più feroce degli ultimi anni.Un’edizione che non ha solo assegnato un titolo Nfl, ma ha riscritto equilibri nel mondo del pop e dell’hip-hop, tra alleanze, vendette e cadute fragorose.Tayor, non arriva la pioggia di applausi. Voto: 3Un anno fa,era la regina indiscussa del, l‘eroina perfetta per la favola americana: volo intercontinentale dal Giappone, ingresso trionfale a Las Vegas, brindisi sugli spalti e bacio da film con Travis Kelce sotto una pioggia di coriandoli.