Super Bowl 2025 | Kendrick Lamar infiamma l’Halftime Show e si prende

«La rivoluzione sta per essere trasmessa in tv»;l’ha detto, e ha tenuto fede alle promesse.al Cesardome di New Orleans, nella notte del, atteso dagli statunitensi quasi più dell’Indipendence Day 4, è stato un assoluto trionfo. Il rapper si è esibito nell’intervallo della partita tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, incontro che ha visto la squadra di Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift, perdere clamorosamente.Tredici minuti di musica ed energia, che confermano ancora una volta lo smisurato talento di, fresco di vittoria ai Grammy Awards nella categoria Song of the Year. Di seguito, la setlist del concerto:Wacced Out MuralsBodiesSquabble Up?HumbleDNAEuphoriaMan at the Garden?Peekaboo?Luther?All the Stars?Not Like Us?TV OffA dargli manforte sul palcoscenico c’era anche Samuel L.