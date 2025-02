Lettera43.it - Super Bowl 2025, i migliori spot trasmessi durante la finale di Nfl

Leggi su Lettera43.it

Fra gli eventi sportivi più seguiti al mondo, con oltre 120 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, ilrappresenta un vero must anche fuori dal campo. È il caso deglipubblicitari delle grandi aziende statunitensi, in ondai tanti intervalli delladel campionato di Nfl. Data la portata dello show, sportivo e non, per uno spazio di 30 secondi si arrivano a spendere anche 8 milioni di dollari: OpenAI nelne ha spesi ben 14 per un minuto in cui ha mostrato le novità IA in arrivo. Non badando a spese, le aziende arruolano anche star di Hollywood, della musica e dello stesso football americano oltre che dello sport in generale. È il caso di Nike, che ha replicato una pubblicità di fine Anni 90, o di Uber Eats, che ha chiamato a raccolta Matthew McConaughey, Greta Gerwig e Charli XCX.