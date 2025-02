Ilfattoquotidiano.it - Suning è in bancarotta: ora è ufficiale. Accolta la richiesta di riorganizzazione fallimentare degli ex proprietari dell’Inter

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre holding di proprietà di Zhang Jindong, ex, hanno dichiaratoin Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito. Come riporta Daily News, il 7 febbraio il National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network (l’ente che si occupa die riorganizzazioni aziendali) ha infatti informato che la Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025 ha accolto ladida parte diAppliance Group,Holdings Group eReal Estate Group e che nelle prossime settimane si terranno i primi incontri con i creditori.Nello specifico, si tratta di 2 holding mediante le quali Zhang Jindong controlla una piccola percentuale in.com, vale a direAppliance Group (1,4%) eHoldings Group (2,75%), mentre Zhang gestisce in maniera diretta il 17,7% di