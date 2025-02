Dailymilan.it - Suning dopo l’Inter perde altre tre aziende: rischio fallimento?

ha persoa causa dei debiti, ora l’holding cinese per scongiurare iltredel gruppo.Il Milan lavora a Milanello per la sfida europea contro il Feyenoord, osservato speciale Santiago Gimenez. Il quale ritrova il suo recentissimo passato, ma stavolta con la maglia del Diavolo. Ironia della sorte la prima partita si giocherà a Rotterdam, la sua seconda casa, ma l’obiettivo è passare il turno visto che i rossoneri sono decisamente favoriti dal pronostico.Oltre alle vicende di casa rossonera c’è anche l’altra sponda del Naviglio protagonista, suo mal grado. Infatti gli ex proprietari,aver perso il club per i troppi debiti, stanno smantellandoappartenenti al gruppo. In Cina tredella holding di Zhang Jindong hanno dichiarato bancarotta.