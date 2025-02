Ilfattoquotidiano.it - Sul Salva Milano il centrosinistra si spacca in Comune. Contestazione fuori da Palazzo Marino: “Salviamo l’Italia dal cemento”

“Vorrei vedere uno schieramento abbastanza compatto, rispetto a coloro che mi sostengono” aveva detto il sindaco diBeppe Sala mentre in consiglio comunale stava per andare in votazione l’ordine del giorno a sostegno della norma “”. Una maggioranza Sala l’ha avuta, la compattezza dello schieramento un po’ meno. Il documento è passato con 22 sì e 7 no: tra questi i tre consiglieri dei Verdi, uno del Pd e uno del Misto, tutti appartenenti alla coalizione che asostiene la giunta. Il centrodestra, a parte due consiglieri della Lega che hanno votato contro, non ha partecipato al voto.dal municipio le proteste dei comitati di cittadini e ambientalisti che hanno gridato a ripetizione “vergogna”.L’ordine del giorno “esprime il proprio sostegno alla conclusione positiva dell’iter di approvazione del ddl 1309 – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, strumentalmente definito” e anche “la necessità di una successiva e rapida riforma organica complessiva della materia, come richiesto dal presidente di Anci Gaetano Manfredi, che definisca i principi fondamentali dell’urbanistica nel rispetto delle prerogative delle Regioni e dei Comuni italiani garantendo la riduzione del consumo di suolo, la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, l’equità sociale, la tutela del paesaggio, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e la promozione di un modello di sviluppo equo, inclusivo e innovativo per le città del futuro”.