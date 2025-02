Calciomercato.it - Sucic sbarca a Milano: visite in corso e primo assaggio di Inter | VIDEO CM.IT

Il giovane centrocampista croato èto aper l’iter medico e dal prossimo giugno sarà un nuovo giocatore nerazzurroTutto come previsto per Petar, che questa mattina alle 9 èto allo scalo di Linate Prime con un volo privato proveniente da Zagabria.Petarto a– Calciomercato.itIl centrocampista croato svolgerà in giornata lemediche per conto dell’tra la clinica Humanitas di Rozzano e l’idoneità al Coni, prima del pin sede per alcuni aspetti burocratici sul contratto che lo legherà al club campione d’Italia fino al giugno 2030., inoltre, in serata sarà molto probabilmente in tribuna al ‘Meazza’ per assistere alla sfida di campionato tra l’undici di Inzaghi e la Fiorentina. Il giovane classe 2003 concluderà la stagione alla corte di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria e si trasferirà ufficialmente anella finestra straordinaria di mercato fissata a inizio giugno, con la possibilità quindi di essere a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.