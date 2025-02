Internews24.com - Sucic Inter, visite mediche completate al Coni! Gli ultimi passaggi prima della firma

Leggi su Internews24.com

di Redazioneal! Glisul contratto con i nerazzurri per il croatoPetarsi appresta a mettere nero su bianco il suo contratto che lo renderà un nuovo giocatore nerazzurro: gli uomini del calciomercatohanno definito l’operazione con la Dinamo Zagabria negligiornifinestra invernale. Il centrocampista croato classe 2003 resterà però in Croazia fino al terminestagione, per poi essere finalmente a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. Il calciatore è sbarcato oggi a Milano e da pochi minuti ha anche completato ledi rito alper ottenere l’idoneità sportiva. Il giocatore nelle prossime ore si recherà in sede per lasul contratto e per registrare i primi contenuti social, poi stasera siederà sugli spalti di San Siro per assistere alla gara dei suoi futuri compagni contro la Fiorentina.