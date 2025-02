Internews24.com - Sucic Inter, quanto guadagnerà il talento croato? I dettagli dell’affare

di Redazione, oggi previsto l’arrivo del primo colpo dell’2025-26: eccoil centrocampistaSecondoriportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi si prevede l’arrivo ufficiale di Petar, il promettente centrocampista che rappresenta il primo colpo del calciomercatoper la stagione 2025-26. Dopo una serie di trattative e valutazioni, il club nerazzurro ha finalmente messo le mani su uno dei talenti più in vista del panorama calcistico europeo, che adesso è pronto ad approdare in Serie A. Di seguito, eccoriportato dal quotidiano.SULL’ARRIVO DEL- «Petarstamattina sbarca a Linate e poi da lì andrà dritto in città per la solita trafila burocratica che tocca a tutti nuovi arrivati: visite mediche all’Humanitas di Rozzano, tutt’altro che banali visto che una frattura al metatarso ha in parte azzoppato la stagione del, e poi a quel punto ci sarà il passaggio nella sede regionale del Coni per ottenere l’idoneità sportiva».