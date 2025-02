Internews24.com - Sucic Inter, il croato è già a Milano per le visite mediche! Tutti i dettagli dell’affare chiuso con la Dinamo Zagabria

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilè già aper lecon la: cifre e formulaPetarè l’ultimo colpodal calciomercato: il centrocampistaclasse 2003 è stato prelevato dalla, dove rimarrà fino al termine della stagione. Il calciatore, come rivelato da Fabrizio Romano, si trova già aper le: questo il riepilogo sulle cifre e la formula dell’operazione, fatto dal giornalista.???? Petar Su?i? completes his move totoday as he’s infor medical tests.Here we go from last week, 100% confirmed as he’s joining the club in June for Clubs’ World Cup.€14m plus €2.5m add-ons and sell-on clause toZagreb. pic.twitter.com/nv7NIbwQ96— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2025– «Petar Su?i? completa oggi il suo passaggio all’: si trova aper le