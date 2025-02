Internews24.com - Sucic a San Siro per Inter Fiorentina: oggi giornata speciale perché…

di Redazioneospite a Sanper assistere a: il centrocampista croato questa mattina ha svolto le visite medicheQuella odierna è stata la primaa Milano per Petar, sbarcato in mattinata per “iniziare” la sua avventura con la maglia dell‘. Il centrocampista croato, classe 2003, è stato acquistato nel mercato invernale dalla Dinamo Zagabria (14 milioni più 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, contratto fino al 2029) e vestirà ufficialmente la maglia dell’da giugno, pronto per il Mondiale per Club statunitense.intensa per il croato che prima ha svolto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano (è reduce da un lungo infortunio, la frattura del quinto metatarso del piede destro, e tornerà in campo con la Dinamo tra circa un mese e mezzo), in seguito, intorno all’ora di pranzo, si è diretto al Coni per l’idoneità sportiva: all’ingresso il saluto e qualche selfie con i tifosi presenti.