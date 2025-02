Juventusnews24.com - Suazo Juve, chi è il figlio d’arte che gioca nell’Under 17 di Cioffi: il focus completo sul ragazzo classe 2008

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccariasull’attaccante bianconero di nazionalità honduregna: gol e rapidità per. Le caratteristiche tecniche e l’identikit deltoreNellantus Under 17 di, che sta dominando il campionato di categoria,un prospetto davvero interessante ma, sin qui, poco impiegato in campo. Stiamo parlando di Luis Gabriel, attaccante, secondogenito del noto ex calciatore tra le altre di Cagliari e Inter. Iltore honduregno è stato prelevato proprio dal Cagliari due stagioni fa, per rinforzare il settore giovanile bianconero, sempre attento ai migliori talenti in circolazione.Per caratteristiche Luisricorda abbastanza il profilo del padre, un attaccante veloce e potente, ma rispetto all’ex leggenda del Cagliari risulta meno punta, insomma un esterno d’attacco a cui piace allargarsi e puntare l’uomo, per poi sfruttare l’ottimo dribbling di cui è dotato e l’impressionante rapidità, dote che gli scorre senza dubbio nel sangue.