Iodonna.it - Strategia o sentimento? In ogni caso, il messaggio è arrivato forte e chiaro: i duchi di Sussex restano uniti davanti alle critiche (anche di Trump)

La crisi? Quale crisi? Forse sarà che San Valentino è in arrivo, ma se è vero che le voci di tensione tra il principe Harry e Meghan Markle continuano ad aleggiare, la coppia ha scelto il modo più plateale per smentirle: baci appassionati e complicità agli Invictus Games 2025, in corso a Vancouver e Whistler, in Canada. Un gesto simbolico, quasi una dichiarazione pubblica: tra di noi tutto bene. E se a parlare non fossero bastati i gesti, ci ha pensato Meghan con parole dolci e un tributo pubblico al marito. Il tutto, ovviamente, con uno stile impeccabile. Meghan Markle, i look agli Invictus Games guarda le foto Harry e Meghan, Invictus Games da innamoratiGli Invictus Games, l’evento sportivo fondato dal principe Harry per i veterani e i militari feriti, sono un appuntamento speciale per i