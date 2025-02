Lanazione.it - Strade troppo pericolose. Limiti di velocità e lavori

SPOLETO Nel quartiere di San Nicolò è in arrivo la “Zona 30“. Ad eseguire istradali sarà la ditta “Paolo Murasecco Srl“ che si è aggiudicata l’appalto di 34mila euro stanziati dal Comune. Gli interventi riguarderanno via Carlo Alberto dalla Chiesa dove, insieme all’area commerciale, è presente la scuola primaria Le Corone e la nuova chiesa San Giovanni Paolo II. "Per far fronte all’alta incidentalità derivante dal passaggio costante delle auto – scrive il Comune - in un tratto in cui, nell’arco dell’intera giornata, si riscontra costantemente un’alta presenza di persone e bambini a piedi diretti alla scuola, in chiesa e nei negozi, verranno creati degli attraversamenti pedonali protetti". Ulteriori interventi per mitigare ladei veicoli sono previsti all’incrocio tra la strada regionale 418 e via Carlo Marx a San Giovanni di Baiano (ritenuto ad alta pericolosità).