Lanazione.it - Stop alle keybox a Firenze, il Consiglio approva. Ma il ‘sì’ di Schmidt fa arrabbiare il centrodestra

, 11 febbraio 2025 – Il voto favorevole delcomunale dialla cosiddetta delibera sul ‘turismo sostenibile’, quella che di fatto sancisce il divieto dellein centro, fa scoppiare un caso all’interno del. Perché ai voti favorevoli della maggioranza si aggiunge anche quello di Eike, ex sfidante di Sara Funaroultime elezioni. “Ringrazio, dà dimostrazione che quando ci sono atti importanti, non ci sono divisioni ma si vota per il bene della città", dice la sindaca. E però dall’altra parte non sembrano dello stesso avviso. Il coordinatore di FdI a, Jacopo Cellai, si dice intenzionato a chiedere un chiarimento. "Credo chesia libero nel modo di pensare e intendere ilcomunale - dichiara - ma credo che sia opportuno un chiarimento.