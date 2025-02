Ilrestodelcarlino.it - Stipendi non pagati agli operai, dopo una settimana torna la protesta sulla gru

Tolentino, 10 febbraio 2025 – È successo ancora. A distanza di una, uno dei dueche lunedì scorso erano salitigru come forma diper i mancati pagamenti, l’ha fatto di nuovo. Intorno alle 9.40 il ragazzo, un diciannovenne di origini egiziane, si è arrampicato in un punto ancora più alto (l’altra volta erano 15-20 metri). Questa volta ben oltre la palazzina in ricostruzione. Un’altra forma di dissenso, per lo stesso motivo e nello stesso cantiere post-sisma in via Santini. Sul posto i carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, col supporto dei colleghi di Macerata, gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. Quindi un nuovo spiegamento di forze.circa un’ora di “trattativa”, e un bonifico da parte di una delle aziende che hanno affidato i lavori, l’o si è deciso a scendere.