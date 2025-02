Lanazione.it - Stesso camion per grano e rifiuti, denunciato un autotrasportatore

Leggi su Lanazione.it

Orciano Pisano (Pisa), 10 febbraio 2025 – Formalizzata la denuncia, si continua ad indagare, c’è da ricostruire il contesto del fatto e anche la eventuale presenza di altri soggetti coinvolti nella commissione dei reati che gli inquirenti ipotizzano in questa vicenda. In sostanza è stato accertato che unè stato utilizzato per trasportare –pur in due viaggio diversi – due tipologie merceologiche completamente differenti:. Sotto la lente, quindi, c’è l’ed il mezzo finito nella rete dei controlli accurati e capillari che sono scattati dopo la segnalazione. Questa vicenda – da quanto emerso – inizia più di un anno fa, ma è nella giornata del primo febbraio scorso, che i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Pisa hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria l’amministratore di una società di autotrasporti per inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione.