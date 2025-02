Gossipnews.tv - Stefano De Martino su Emma Marrone: Il Pubblico Si Commuove!

Leggi su Gossipnews.tv

sorprende tutti daDe. Un gesto che ha fatto impazzire i fan! Ecco che cosa è successo!I sentimenti cambiano, ma alcuni legami resistono al tempo. Lo dimostra il gesto di, che ha voluto dedicare parole speciali aDe, suo storico ex. La cantante era tra ildel Teatro Brancaccio di Roma per assistere allo spettacolo Meglio Stasera, portato in scena dal conduttore. A fine serata,ha condiviso un messaggio affettuoso sui social, scatenando immediatamente la reazione dei fan.Nella serata di ieri,Deha conquistato ildel Brancaccio con il suo spettacolo. Tra i tanti spettatori, c’era anche una persona speciale:. I due si erano innamorati ai tempi di Amici, vivendo una relazione che aveva fatto sognare molti fan.