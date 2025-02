Ilrestodelcarlino.it - Stavolta la Lube non si accende. Modena si prende l’intera posta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

VALSA GROUP 3 CUCINECIVITANOVA 1 : Buchegger 13, De Cecco 3, Davyskiba 16, Gutierrez 13, Sanguinetti 7, Anzani 5, Federici (L), Ikhbayri 8, Massari, Meijs, Stankovic, Mati 1, Rinaldi ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani. CIVITANOVA: Lagumdzija 6, Boninfante 1, Bottolo 12, Nikolov 14, Chinenyeze 4, Gargiulo 9, Balaso (L), Loeppky 6, Dirlic, Orduna, Khanzadeh, Podrascanin 6, Tenorio ne, Bisotto (L2) ne. All. Medei. Arbitri: Umberto Zanussi, Ganluca Cappello. Parziali: 25-20, 25-21, 22-25, 25-19. Note: spettatori 3.665. Durata set: 27’, 28’, 33’, 28’. Tot: 1h56.: ace 10, bs 19, muri 11, errori totali 27. Civitanova: ace 4, bs 20, muri 5, errori totali 31. Unairriconoscibile, almeno rispetto a quella ammirata nel girone di ritorno e due settimane fa in Coppa Italia, lasciain palio a unaconcreta e gagliarda, che ha preso i tre punti grazie agli innesti del giovane Mati e del carneade Ikhbayri nel quarto set, stoppando la rimonta di una Civitanova che è rimasta davvero in partita solo per una ventina di minuti, quelli che le hanno consentito di vincere il terzo set e volare a +5 nel quarto prima di tornare a giocare come all’inizio e soccombere ai colpi avversari.