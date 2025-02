Anteprima24.it - Stato di crisi, la richiesta degli agricoltori al sindaco Franza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina ho avuto il privilegio di incontrare i rappresentantidi UniagriIrpini del presidio di Flumeri, che mi hanno consegnato un documento in cui chiedono che venga dichiarato lodidel settore agricolo. Ho accolto con grande disponibilità le loro istanze, riconoscendo l’importanza cruciale del settore agricolo per la nostra comunità e per il nostro territorio”. Così ildi Ariano Irpino, Enrico. “Una comunità non la fa soltanto l’istituzione, la facciamo tutti noi, cittadini. È fondamentale che ci uniamo per sostenere le nostre realtà agricole”.“In qualità di primo cittadino, mi impegno a portare ladi dichiarazione didiall’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e dell’Area Vasta.