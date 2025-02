Bergamonews.it - Stato di agitazione in 6 Rsa bergamasche: “La gestione in appalto porta problemi”

Leggi su Bergamonews.it

dinelle Rsa di Cividate al Piano, Seriate, Gorlago, Dalmine, Brembate di Sopra e Predore, gestite dalla Società Cooperativa Sociale Universiis di Udine. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali territoriali di Cisl Fp, Fisascat Cisl, Fp Cgil e Uil Fpl, secondo le quali la cooperativa avrebbe messo in atto un piano di riorganizzazione aziendale interna che ha visto applicata la riduzione di ore lavorative, “che si traducono in minore assistenza e cura dei residenti affidati alle loro cure, senza rivedere i piani e i carichi di lavoro del personale interessato alla riduzione quindi con meno personale in servizio presente sui turni”, scrivono i sindacati che esprimono “preoccupazioni per l’erogazione degli standard assistenziali, che risultano sicuramente molto inferiori e per la salute e sicurezza oltre che degli operatori, che si trovano in meno a fare di più, anche delle persone fragili e anziane affidate alle loro cure”.