Oasport.it - Startlist combinata a squadre femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Martedì 11 febbraio a(Austria) riprenderanno idi sci alpino: inla, che scatterà con la manche di discesa alle ore 10.00, mentre la run di slalom, con l’inversione della classifica, è prevista alle ore 13.15.Nel complesso le coppie al via saranno 26, in rappresentanza di 11 Paesi: tre leazzurre presenti alla gara iridata, ovvero Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3).Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer ladeidi sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.