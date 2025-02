Sololaroma.it - Stadio Roma, ripresi gli scavi a Pietralta: consegna del progetto vicina

Ritmo in campionato decisamente buono per lada quando Ranieri siede sulla panchina, con la vittoria a Venezia sporca ma preziosa. L’obiettivo non dichiarato ma evidente è però un’Europa League che tornerà questo giovedì, nella prima della doppia sfida al Porto nel play-off, propedeutico alla qualificazione agli ottavi di finale. Dietro le quinte intanto continua a prendere forma il, con una novità importante: il club è pronto a riprendere gliarcheologici nel sito di.Un passaggio chiave questo, visto che il completamento della campagna d’indagine prescritta dalla Soprintendenza rappresenta una delle condizioni necessarie per ladeldefinitivo, e dunque aver ripreso il tutto è positivo. Laconta di procedere senza intoppi, rispettando le tempistiche stabilite ed ottenendo tutte le approvazioni necessarie per portare avanti l’iter burocratico, con i lavori per lodiche si avno al loro inizio.