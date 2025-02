Ilgiorno.it - St e la class action negli Usa: i sindacati chiedono garanzie

Agrate (Monza e Brianza) – LaStati Uniti per il buco nascosto nei bilanci di St rimbalza in Italia e in Brianza. Isono sul piede di guerra: “Il governo, azionista del colosso dei chip, batta un colpo – dice Pietro Occhiuto, segretario di Fiom Cgil-Brianza –. Chi controlla i manager? L’anello debole della catena di disattenzione che ci ha portati qui sono i lavoratori. E noi vogliamosul loro futuro e su quello del sito di Agrate”. Stessa preoccupazione per Massimiliano Nobis, alla guida della Fim nazionale: “Da settimane puntiamo il dito sulla gestione degli ultimi anni”. Anche per Giuseppe Caramanna di Uilm “il rischio di una vera e propria crisi aziendale è imminente”. Tuttil’intervento dell’esecutivo “per fare chiarezza. In gioco in Italia ci sono quasi 13mila posti di lavoro, dei quali più di 5mila in Brianza.