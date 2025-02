Thesocialpost.it - “Spossato, gli manca l’ossigeno”. Papa Francesco: la verità sulle sue condizioni di salute

come sta? L’ottantottenneè tornato da un’impegnativa visita di 9 ore in Corsica, avvenuta il 15 dicembre, ma ora sta lottando contro una broncopolmonite che lo affligge senza tregua: colpi di tosse, un respiro affannoso e una costantenza di ossigeno. Durante la celebrazione di chiusura del Giubileo delle Forze Armate, della Polizia e della Sicurezza in piazza San Pietro, è stato costretto a interrompere l’omelia. “Faccio fatica a respirare,” ha confessato domenica di fronte a 30mila persone arrivate da oltre cento nazioni, tra cui Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti dall’Italia.Leggi anche: Europa, assalto al vino: nuove tasse e nuove regole. Cosa cambia per produttori e consumatoriIl suo volto appare gonfio, segno che i medici della Santa Sede stanno curando la broncopolmonite con forti dosi di cortisone.