Sporting-Borussia Dortmund il Pronostico | COMBO over da provare ecco chi è favorito

Dopo un brillante avvio in Champions League, loLisbona ha vissuto un calo di rendimento che lo ha portato a daffrontare i play-off per un posto agli ottavi. L’addio di Ruben Amorim e alcune difficoltà hanno frenato il cammino dei portoghesi, che ora devono affrontare unin crisi.I tedeschi, che hanno chiuso il girone con 15 punti, sono stati vicini all’accesso diretto agli ottavi, ma la recente sostituzione in panchina con l’arrivo di Kovac ha aggiunto ulteriore instabilità. La sconfitta all’esordio del nuovo tecnico contro lo Stoccarda ha evidenziato le difficoltà della squadra.Lo, invece, ha mostrato carattere al Do Dragão, dove è stato beffato nei minuti finali dal Porto. Vincere questo play-off sarebbe cruciale per le ambizioni europee e finanziarie del club.