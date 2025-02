Ilrestodelcarlino.it - Sporco, ragnatele e muffa nei supermercati dell’Emilia-Romagna: multe dei Nas per 40mila euro

Bologna, 10 febbraio 2025 – Scoperte irregolarità e carenze igienico-sanitarie nei. Scattanoper oltre. Ispezioni neidell'Emilia-Violazioni specifiche rilevate tra Reggio e Modena Esito delle ispezioni a Piacenza Come proseguono i controlli Ispezioni neidell'Emilia-I Carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Parma hanno condotto di recente una serie di ispezioni negli esercizi commerciali delle province di Reggio Emilia, Modena e Piacenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, in particolare dei consumatori. Nel corso delle verifiche sono state accertate diverse irregolarità, che hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative e all’emissione di sanzioni per un importo complessivo, appunto, di oltre 40.